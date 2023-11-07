Возле Сардинии обнаружили десятки тысяч древних монет (видео)

На глубине у северо-восточных берегов Сардинии дайвер обнаружил древнее сокровище. Речь идет о десятках тысяч древних бронзовых монет, датированных первой половиной четвертого столетия.

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Находку сделали у побережья средиземноморского острова вблизи города Арцакена. Об этом сообщает Ancient Origins.

Количество монет, идентифицированных в качестве фолисов, насчитывает от 30 000 до 50 000. Монеты вместе со стенками амфор африканского и восточного производства впервые заметил местный любитель дайвинга.

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Почти все найденные монеты находятся в очень хорошем состоянии хранения, только четыре монеты имеют повреждения, но все еще разборчивы. Период их чеканки датируется 324 годом нашей эры (начиная с чеканки монет Лицинием) до 346 года нашей эры.

Монеты были прослежены до почти всех действовавших в тот период монетных дворов империи за несколькими заметными исключениями. Это потенциально одна из самых значительных нумизматических находок за последние годы.

Напомним, на берегу Амазонки обнаружили петроглифы в возрасте 2000 лет.

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