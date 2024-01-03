Возможно именно ваша – чистокровная: Как определить породу кошки

Многие владельцы домашних животных задаются вопросом, есть ли у их питомца породные признаки. Это особенно актуально для тех, кто приобрел котенка без документов.

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Однако определить породу кота по внешним признакам может быть непросто даже для опытного специалиста, поскольку животное может являться метисом или результатом генетической мутации, пишет ТСН.

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Одним из наиболее распространенных признаков породы является форма ушей. Так, загнутые вперед и опущенные уши являются характерным признаком шотландской вислоухой и украинского левка, а загнутые назад – американского керла. В ушах эльфов и двельфов есть углубление, напоминающее полмесяца. Большие, клиновидные уши характерны для ориенталов и сиамских кошек. Кисточки на кончиках ушей встречаются у мейн-куна, норвежской лесной и чаузи.

Помимо длины, шерсть кошек может отличаться по структуре. Так, плюшевая шерсть, состоящая из остевых волос и хорошо развитого подшерстка, характерна для британской короткошерстной, шотландской вислоухой, экзота и других пород. Толстая, упругая и колючая шерсть встречается крайне редко и является признаком американской жестошерстной породы. Вьющаяся или волнистая шерсть встречается у корниш-рекса, девон-рекса, селкирк-рекса и других пород. Бесшерстные кошки, такие как канадский и донской сфинксы, питерболд, бамбино, двельф, имеют длину шерсти до 1 см.

Многие популярные расцветки кошек не характерны ни для одной конкретной породы. Однако есть и встречающиеся только в отдельных случаях. Так, голубым окрасом могут похвастаться только британская короткошерстная, шотландская вислоухая, голубая, шартрез и нибелунг. Шоколадный цвет шерсти характерен для гавани и бурмы. Колорпойнт, являющийся классической "сиамской" окраской, встречается у сиамской, тайской, бирманской, гималайской, балинезийской, тонкинской, невской маскарадной и других пород. Редкий песочный цвет шерсти присущ абисинским и сомали кошкам. Окрас в виде пятен и полосок встречается у египетской мау, бенгальской, сибирской, тойгера и других пород. Окраска шиншиллы, сочетающая в себе белый цвет с серебристым или золотистым вкраплением, встречается у британской короткошерстной, шотландской вислоухой и сибирской пород.

Голубой цвет глаз в разных оттенках характерен для большинства азиатских пород. Зеленый цвет глаз встречается у большинства беспородных кошек, но также является признаком некоторых пород, таких как русская голубая и нибелунг. Желтый или янтарный цвет глаз характерен для бомбейских кошек. Гетерохромия, то есть наличие глаз разного цвета, встречается среди ангор, турецких ванн, экзотов и персов.

Характер кота также может являться признаком породы. Так, канадский сфинкс, немецкий рекс, сиамская и ориентальная кошки считаются ласковыми, общительными и "болтливыми". Шартрез, американский керл и норвежская лесная – флегматические и спокойные породы. Британская короткошерстная, мейн-кун, персидская кошка и курильский бобтейл – дружелюбные, но независимые. Веселыми и активными являются такие породы, как бамбино, экзот и регдол.

Напомним, что просмотр видео о кошках в Интернете может повысить энергичность человека и создать положительные эмоции. Фактическое же владение этим животным имеет ряд преимуществ.

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