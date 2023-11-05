Впечатляющее красно-розовое небо: в сети показали северное сияние над Украиной (фото)

В Украине в воскресенье, 5 ноября, в небе можно было наблюдать красно-розовое северное сияние "Аврора". Вероятной причиной возникновения аврора может быть очень сильный геомагнитный шторм.

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На ярких фото можно наблюдать, как в небе "расцветают" своеобразные северные сияния в Киевской, Одесской, Донецкой, Херсонской, Запорожской области и некоторых других городах Украины. UAportal собрал подборку фотографий, которыми украинцы поделились в сети.

Напомним, когда проходят сезонные миграции птиц и других животных, они ориентируются с помощью геомагнитного поля. Однако корональные выбросы массы на Солнце регулярно провоцируют магнитные бури на Земле, что может временно нарушать процесс навигации птиц в дальних перелетах.

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