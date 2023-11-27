Впервые на камеру попала редкая гигантская крыса, обитающая на деревьях (фото)

Команда австралийских зоологов из Мельбурнского университета впервые в истории сфотографировала редкую крысу. Гигантское животное, живущее в джунглях Соломоновых островах, попало в фотоловушку.

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На сайте Мельбурнского университета сообщили, что крысы Вангуна долгое время оставались неизученными. О них ученые узнавали только из историй местных жителей.

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Жители Соломоновых островов рассказывали, что огромные крысы лазают по деревьям и раскалывают кокосы.

В частности, в 2017 году группе американских ученых удалось собрать образцы кожи Вангуна и провести анализ ДНК, показавший, что их владелец относится к ранее неизвестному виду крыс Uromys vika.

Зоологи предположили, что крысы весят в среднем килограмм и достигают в длину 45 сантиметров (втрое больше обычных крыс). Их вид назвали в честь одноименного острова Вангуна, входящего в архипелаг Соломоновых островов.

В джунглях ученые расставили фотоловушки и долго ждали, чтобы крысы попали в объектив. Таким образом, они смогли зафиксировать до сотни изображений Вангуна. На камеры попали четыре особи.

Напомним, в обычно рыболовном городке Карумба, расположенном на крайнем севере Квинсленда в Австралии, вспыхнула эпидемия крыс.

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