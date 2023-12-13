Впервые в мире зафиксирован случай разрыва трахеи из-за ''тихого чихания'' (фото)

Впервые в мире зафиксирован случай травмирования трахеи из-за "тихого чихания". Мужчина разорвал небольшое отверстие в своей трахее после попытки сдержать чихание.

Видео дня

Странное событие произошло, когда мужчина был за рулем своего автомобиля и пережил приступ сенной лихорадки. Он вдруг почувствовал непреодолимое желание чихнуть, но вместо того, чтобы дать чиханию уволиться, он подавил его, зажав нос и закрыв рот, пишет Информационный бюллетень Live Science.

Если во время чихания и рот, и нос закрыты, давление, создаваемое в верхних дыхательных путях, может более чем в 20 раз превышать давление, обычно создаваемое во время чихания. В случае мужчины давление было настолько сильным, что он прорвал отверстие размером 2 на 2 миллиметра в своей трахее.

Читайте также: Как правильно чихать за рулем, чтобы не привести к ДТП

Когда мужчина прибыл в отделение неотложной помощи, он чувствовал сильную боль, его шея опухла по обе стороны, и он пытался ею двигать. Во время осмотра врачи также услышали слабое потрескивание. Однако у мужчины не было проблем с дыханием, проглатыванием и разговором.

Врачи пришли к выводу, что разрыв был вызван "быстрым повышением давления в трахее во время чихания с зажатым носом и закрытым ртом".

Врачи признали, что мужчина не нуждается в операции. Однако в течение двух дней его наблюдали в больнице, чтобы убедиться, что уровень кислорода и другие жизненно важные показатели остаются стабильными. Затем его выписали и прописали обезболивающее и лекарство против сенной лихорадки. Врачи также сказали ему не заниматься какими-либо тяжелыми физическими нагрузками в течение двух недель.

Через пять недель компьютерная томография показала, что разрыв полностью зажил. В конце концов мужчина получил незначительные травмы. Но врачи сказали, что это должно быть предупреждением для других.

"Каждому следует посоветовать не подавлять чихание, зажимая нос, держа рот закрытым, поскольку это может привести к перфорации трахеи", — пишут авторы отчета о случае.

Спонтанный разрыв трахеи встречается редко, но потенциально смертельно опасен. Было зарегистрировано всего несколько случаев, и они обычно вызваны физической травмой или травмами после медицинской процедуры, например хирургического удаления щитовидной железы или введения трубки в трахею.

Авторы отчета пишут, что в зависимости от места разрыва и стабильности жизненно важных показателей пациента обычно требуется операция, чтобы устранить повреждения. Получить такие травмы от содержания чихания, конечно, очень сложно, но очевидно, что это возможно.

Врачи советуют: если вы испытываете желание чихнуть, просто "дайте ему свободно выйти". Если это невозможно, например, если вы находитесь за рулем автомобиля или в общественном месте, попробуйте повернуть голову в сторону и прикрыть одну ноздрю. Это поможет снизить давление в трахее.

Предлагаем узнать, как простуда и грипп влияют на здоровье сердца

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!