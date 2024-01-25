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Врач назвал 5 лучших продуктов против старения: "они есть на вашей кухне"

Былим Елена

Врач назвал 5 лучших продуктов против старения: 'они есть на вашей кухне'

Здоровая кожа и блестящие волосы являются признаком молодости и красоты. И некоторые продукты, которые вы едите, могут помочь чувствовать себя моложе.

Нейробиолог доктор Роберт Лав поделился списком из пяти вкусных и доступных продуктов, которые могут помочь вам поддержать здоровье кожи и волос, пишет SheFinds.

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Врач посоветовал включить в рацион следующие продукты:

  • Черника
  • Авокадо
  • Сладкий картофель
  • Цитрусовые
  • Жирная рыба

Черника богата антиоксидантами, которые помогают защитить кожу от повреждения свободными радикалами. Она также содержит витамин С, который способствует выработке коллагена, помогающему поддерживать кожу упругой и эластичной.

Авокадо является отличным источником полезных жиров, помогающих питать кожу и волосы. Они также содержат витамин Е, обладающий противовоспалительными свойствами, что может помочь уменьшить воспаление, которое может привести к повреждению кожи.

Сладкий картофель является хорошим источником бета-каротина, который превращается в организме в витамин А. Витамин А необходим для здоровья кожи и волос, поскольку он помогает поддерживать их гидратацию и эластичность.

Цитрусовые являются хорошим источником витамина С, который важен для здоровья кожи. Витамин С помогает производить коллаген, помогающий поддерживать кожу упругой и эластичной. Он также помогает защищать кожу от повреждения свободными радикалами.

Жирная рыба является хорошим источником омега-3 жирных кислот, которые важны для здоровья кожи и волос. Омега-3 жирные кислоты помогают поддерживать кожу упругой и эластичной, а также помогают уменьшить воспаление, которое может привести к повреждению кожи.

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