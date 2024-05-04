Врач назвала три способа быстро снизить давление без лекарств

Артериальное давление – один из важнейших показателей здоровья, за которым необходимо следить, особенно с возрастом. Повышение давления становится все более распространенной проблемой, которая может негативно влиять на самочувствие и общее состояние организма.

К счастью, есть действенные способы, которые посодействуют понизить давление без внедрения медикаментов. Об этом рассказывает врач Джен Колд в издании Express Health.

Что делать, если давление поднялось:

Отдых: если вы почувствовали, что ваше давление резко поднялось после физических нагрузок, важно остановиться, прилечь и расслабиться. Сделайте несколько глубоких вдохов, чтобы помочь телу успокоиться.

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Дыхание и внимательность: стресс и тревожность – также распространенные причины гипертонии. В таких случаях рекомендуется использовать простые дыхательные практики, которые можно найти в Интернете. Эти практики помогут вам сосредоточиться и расслабиться, что благоприятно отразится на давлении.

Контроль эмоций: отрицательные эмоции, такие как сильный гнев, слезы, апатия также могут приводить к повышению давления. Поэтому важно уметь контролировать свои эмоции и находить способы быстро успокоиться. Дыхательные упражнения и спокойная музыка могут помочь вам в этом.

Дополнительные советы по снижению давления, по словам экспертов, это:

Здоровое питание: употребляйте пищу, богатую фруктами, овощами, цельнозерновыми продуктами и нежирными белками. Ограничит потребление соли, насыщенных жиров и сахара.

Отказ от вредных привычек: курение и употребление алкоголя оказывают негативное влияние на давление. Отказ от этих привычек существенно улучшит ваше самочувствие.

Регулярные упражнения: физическая активность помогает снизить давление, улучшить работу сердца и сосудов. Рекомендуется 30 минут умеренных упражнений каждый день.

Контроль веса: избыточный вес может являться фактором риска развития гипертонии. Похудение даже на 5 кг может существенно понизить давление.

Хороший сон: недосып может приводить к повышению давления. Создайте спящий режим и старайтесь спать 7-8 часов в сутки.

Помните, что важно регулярно проверять свое давление и при его устойчивом повышении обратиться к врачу.

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