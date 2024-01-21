Врач объяснил, почему ароматизированных свечей не должно быть в вашем доме

Ароматические свечи – популярный способ поддерживать приятный запах в вашем доме. Но они могут принести больше вреда, чем пользы, когда дело касается вашего здоровья.

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Американский врач и дерматолог доктор Джон Заде обратился к своим подписчикам в TikTok, чтобы обезопасить их от использования.

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Он сказал: "Если вы используете эту одну вещь в своем доме, вам нужно немедленно прекратить".

Специалист пояснил, что многие ароматические свечи изготавливаются из парафина, и во время горения они выделяют в воздух токсичные химикаты, такие как бензол, формальдегид и октан.

Эти химические вещества могут вызвать такие проблемы со здоровьем, как:

Головная боль

Сыпь на коже

Проблемы с дыханием

Астма

Доктор Заде также добавил, что ароматы в химических веществах могут чрезвычайно раздражать. Из-за этих ароматов у многих людей появляются высыпания или другие аллергические реакции.

Также зажженные свечи с ароматизаторами могут привести к неблагоприятным проблемам со здоровьем у молодых людей с астмой.

Напомним, ученые воспроизвели "аромат вечности", который использовался для мумификации трупов 3500 лет назад.

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