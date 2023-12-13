Врач ответил, что будет с вашим организмом, если полностью отказаться от кофе

Для многих украинцев начало дня ассоциируется с ароматной чашкой кофе, а некоторые даже любят наслаждаться этим напитком в течение всего дня, включая вечер. Но задумывались ли вы, какие последствия может иметь полный отказ от этой привычки?

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Если вы внезапно решите прекратить употребление кофе, могут возникнуть разные физиологические и психологические эффекты. В то же время отказ от чрезмерного употребления кофе и кофейных напитков может иметь положительные моменты, как рассказал врач Юрий Габорец в TikTok.

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Вот некоторые возможные последствия отказа от кофе:

Сонливость и усталость Кофеин действует как стимулятор, поэтому его отказ может привести к ощущению сонливости и общей усталости. Раздражение и нервозность: Отказ от кофеина может вызвать раздражение и нервозность из-за изменений в работе центральной нервной системы. Ухудшение настроения Кофеин влияет на выработку нейромедиаторов, таких как серотонин, поэтому его отсутствие может повлиять на настроение. Возможные головные боли: Синдром отмены кофеина может включать головные боли, иритацию и другие симптомы. Ухудшение концентрации Для тех, кто привык к регулярному употреблению кофеина, отказ может временно привести к ухудшению концентрации и внимания.

Положительные последствия отказа от употребления кофе:

Снижение АД. Нормализация пульса. Уменьшение частоты визитов в туалет. Улучшение качества сна. Легче отказаться от курения, если это привычка. Отбеливание зубов. Уменьшение сухости во рту.

Главное преимущество отказа от кофеина, по словам врача, состоит в том, что организм учится увеличивать энергию без помощи этого стимулирующего напитка. Также врач отмечает, что употребление кофе – это в основном привычка, сформированная маркетологами и рекламистами, и она может быть успешно преодолена.

Напомним, мы уже писали, что категорически нельзя добавлять в кофе.

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