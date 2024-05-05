Врач рассказал о самом безопасном способе достать клеща
С наступлением теплого времени года активизируются разные насекомые, в том числе и клещи. Важно знать, как правильно удалить клеща из кожи, чтобы не оставить частицы в ране и не заразиться инфекцией.
Не пытайтесь удалить клеща самостоятельно, если не уверены в своих силах. Обратитесь к врачу, если у вас возникли трудности с удалением клеща или если после укуса появились краснота, зуд, лихорадка или другие симптомы, пишет storinka.com.
Читайте также: Что делать, если собаку укусила клещ
Почему нельзя выдергивать клеща из кожи?
Когда клещ впивается в кожу, он глубоко погружает в нее свой хоботок, чтобы добраться до крови.
Если просто вытащить клеща за тело, его хоботок может остаться в коже.
Это может привести к:
- Заражение инфекциями, переносящими клещ.
- Образование воспаления и нагноения раны.
- Необходимость хирургического вмешательства.
Почему нельзя использовать растительное масло?
Распространенным, но неэффективным является совет смазать клеща маслом, чтобы он сам отпал.
Это опасно, ведь:
- Клещ дышит задней частью тела.
- Масло может укупорить его дыхательные пути и привести к гибели клеща.
- Перед смертью клещ может выпустить в рану возбудителей инфекционных заболеваний.
Как правильно удалить клеща?
1. Возьмите пинцет или специальное устройство для удаления клещей.
2. Аккуратно захватите клеща как можно ближе к его хоботку.
3. Сильным, но плавным движением извлеките клеща из кожи перпендикулярно ее поверхности.
4. Не крутите клеща и не жмите на него.
5. После удаления обработайте место укуса антисептиком.
Что делать с клещом после удаления?
По возможности поместите живого клеща в баночку с ватой или тканью, смоченной водой, и доставьте его в лабораторию для исследования на наличие инфекций.
Это поможет вам вовремя приступить к лечению, если клещ окажется зараженным.
Напомним, мы уже писали, как избавиться от клещей на огороде.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!