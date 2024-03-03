Врач рассказал, почему нельзя чистить уши ватными палочками
Известный отоларинголог Волынской областной клинической больницы доктор Александр Щурук высказал серьезные оговорки относительно использования ватных палочек для чистки ушей. По его словам, такая практика может привести к серьезным травмам слуховых ходов и даже барабанной перепонке.
В программе "Телемедицина" на 12 канале специалист пояснил: "Кожа слухового хода, особенно в костном отделе, достаточно тонкая и легко ранимая. Даже прикосновение к ней может вызвать травму".
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"А слуховой ход – это такая среда, где температура приближается к 37 градусам. Там может быть влажно, там может быть эпидермис, там может быть сера. То есть это благоприятная среда для роста микробов. Поэтому мы не рекомендуем пользоваться ушными палочками", – подчеркнул. врач.
Доктор Щурук предупредил, что даже малейшее повреждение слухового хода может привести к серьезным проблемам.
"Бывает, что пациенты случайно ушными палочками травмируют даже барабанную перепонку. Это уже перфорация. Если она не затягивается и присоединяется какое-то воспаление, тогда уже приходится делать операцию на барабанной перепонке", – предостерег врач.
Вместо этого он советует каждый день во время умывания просто вымыть уши пальцем с помощью мыла. Такая простая мера может избежать серьезных проблем и сохранить ваш слуховой аппарат на долгие годы.
Напомним, паук поселился в ухе женщины и использовал ее барабанную перепонку как батут для прыжков.
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