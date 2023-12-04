Врач рассказала как остановить приступ сухого кашля одним движением (видео)

В холодное время года сухой кашель может стать неприятным сюрпризом, особенно когда он наступает по ночам. Просто подержите палец на шее

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Врач Анжела, популярный автор блога в TikTok, поделилась простым и эффективным методом облегчения кашля, который может быть особенно полезен в ночное время.

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"Если вы проснулись ночью от приступа сухого кашля, все, что нужно сделать, это просто нажимать указательным пальцем на точку у горла и удерживать его в течение нескольких минут", – делится врач.

По ее словам, этот простой приём может привести к заметному облегчению. Под ее видео пользователи оставляют многочисленные комментарии, подтверждая эффективность этого метода.

Важно помнить, что хотя такие методы, как сиропы от кашля, могут помочь снизить кашель, они не являются панацеей. Если кашель длится более двух недель или вы чувствуете затрудненное дыхание, рекомендуется обратиться к врачу.

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