Врачи и диетологи назвали ТОП-3 диет и рассказали об их преимуществах

Здоровое питание – это не просто способ похудеть, а способ жить подолгу и счастливо. Именно поэтому важно выбрать диету, которая будет не только эффективной, но и безопасной и вкусной.

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Недавно был опубликован рейтинг лучших диет, основанный на мнениях 43 экспертов, включая врачей, дипломированных диетологов и эпидемиологов. Диеты оценивали по полноте питания, рискам и пользе для здоровья, долгосрочной устойчивости и научно обоснованной эффективности, пишет inverse.com.

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Средиземноморская диета

Средиземноморская диета – традиционный способ питания в странах Средиземноморья. Она основана на потреблении большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых, орехов и семян, а также рыбы и нежирного мяса. Эта диета богата полезными питательными веществами, такими как витамины, минералы, антиоксиданты и фитонутриенты.

Исследования показали, что средиземноморская диета может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2 типа, деменции и некоторых видов рака.

DASH диета

DASH диета – это диета, разработанная для снижения АД. Она основана на потреблении большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых и нежирных белков. Эта диета также ограничивает потребление соли, насыщенных жиров и сахара.

Исследования показали, что DASH диета может эффективно снижать АД, даже у людей с гипертензией.

Умная диета

Умная диета – это комбинация средиземноморской и DASH диеты. Она также основана на потреблении большого количества фруктов, овощей, цельнозерновых продуктов, бобовых и нежирных белков. Эта диета также ограничивает потребление соли, насыщенных жиров и сахара.

Исследования показали, что разумная диета может помочь снизить риск сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, диабета 2 типа, деменции и некоторых видов рака.

Эти три диеты являются отличным выбором для людей, стремящихся вести здоровый образ жизни. Они снабжают организм всеми необходимыми питательными веществами и могут помочь снизить риск развития многих хронических заболеваний.

Однако важно помнить, что лучшая диета для вас – это та, которая отвечает вашим индивидуальным потребностям и вкусам. Если вы не уверены, какая диета для вас самая лучшая, проконсультируйтесь с врачом или диетологом.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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