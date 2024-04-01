Врачи назвали 11 продуктов, которые должны быть в рационе каждого мужчины

Кто сказал, что только женщины должны заботиться о своем здоровье? Мужчинам также нужны полезные продукты, чтобы поддерживать себя в форме и избегать проблем со здоровьем.

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Об 11 суперпродуктах для мужского здоровья рассказали на сайте ua-novosti.info. Включите эти продукты в рацион, чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие.

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Вот 11 суперпродуктов, которые помогут мужчинам улучшить свое самочувствие:

1. Шпинат:

Богат витаминами, минералами и антиоксидантами.

Улучшает когнитивные функции и кровообращение.

Добавляйте в салаты, омлеты, коктейли.

2. Миндаль:

Содержит магний, необходимый для работы мышц, нервов и сердца.

Помогает контролировать уровень сахара в крови.

Ешьте горсть миндаля как перекус или добавляйте в салаты.

3. Йогурт:

Источник кальция, который важен для здоровья костей.

Содержит пробиотики, улучшающие пищеварение.

Выбирайте йогурт без сахара и добавляйте в него фрукты, орехи или семена.

4. Помидоры:

Содержат ликопин, защищающий от рака простаты.

Полезны для сердца и пищеварения.

Ешьте свежими, делайте соусы, запекайте или добавляйте в салаты.

5. Картофель:

Богата калием, витамином C и клетчаткой.

Восстанавливает работоспособность и дает энергию.

Ешьте печеный, вареный или тушеный картофель.

6. Сардина:

Содержит белок и жирные кислоты омега-3.

Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Ешьте консервированную или свежую сардину.

7. Черника:

Малокалорийная ягода, подходящая для похудения.

Улучшает память и зрение.

Ешьте свежей, добавляйте в йогурт или в полосе.

8. Авокадо:

Содержит полезные жиры, калий и клетчатку.

Снижает уровень холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.

Ешьте свежим, добавляйте в салаты или делайте гуакамоле.

9. Цельнозерновые продукты:

Защищают от колоректального рака.

Улучшают работу пищеварения.

Ешьте цельнозерновой хлеб, макароны, крупы.

10. Красное вино:

Содержит полифенолы, снижающие риск болезни Альцгеймера.

Употреблять в меру – не более 1 стакана в день.

11. Арбуз:

Содержит ликопин, полезный для сердца и простаты.

Хорошо увлажняет организм.

Ешьте свежим, делайте смузи или арбузный лед.

Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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