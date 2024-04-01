Врачи назвали 11 продуктов, которые должны быть в рационе каждого мужчины
Кто сказал, что только женщины должны заботиться о своем здоровье? Мужчинам также нужны полезные продукты, чтобы поддерживать себя в форме и избегать проблем со здоровьем.
Об 11 суперпродуктах для мужского здоровья рассказали на сайте ua-novosti.info. Включите эти продукты в рацион, чтобы улучшить свое здоровье и самочувствие.
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Вот 11 суперпродуктов, которые помогут мужчинам улучшить свое самочувствие:
1. Шпинат:
- Богат витаминами, минералами и антиоксидантами.
- Улучшает когнитивные функции и кровообращение.
- Добавляйте в салаты, омлеты, коктейли.
2. Миндаль:
- Содержит магний, необходимый для работы мышц, нервов и сердца.
- Помогает контролировать уровень сахара в крови.
- Ешьте горсть миндаля как перекус или добавляйте в салаты.
3. Йогурт:
- Источник кальция, который важен для здоровья костей.
- Содержит пробиотики, улучшающие пищеварение.
- Выбирайте йогурт без сахара и добавляйте в него фрукты, орехи или семена.
4. Помидоры:
- Содержат ликопин, защищающий от рака простаты.
- Полезны для сердца и пищеварения.
- Ешьте свежими, делайте соусы, запекайте или добавляйте в салаты.
5. Картофель:
- Богата калием, витамином C и клетчаткой.
- Восстанавливает работоспособность и дает энергию.
- Ешьте печеный, вареный или тушеный картофель.
6. Сардина:
- Содержит белок и жирные кислоты омега-3.
- Снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний.
- Ешьте консервированную или свежую сардину.
7. Черника:
- Малокалорийная ягода, подходящая для похудения.
- Улучшает память и зрение.
- Ешьте свежей, добавляйте в йогурт или в полосе.
8. Авокадо:
- Содержит полезные жиры, калий и клетчатку.
- Снижает уровень холестерина и улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
- Ешьте свежим, добавляйте в салаты или делайте гуакамоле.
9. Цельнозерновые продукты:
- Защищают от колоректального рака.
- Улучшают работу пищеварения.
- Ешьте цельнозерновой хлеб, макароны, крупы.
10. Красное вино:
- Содержит полифенолы, снижающие риск болезни Альцгеймера.
- Употреблять в меру – не более 1 стакана в день.
11. Арбуз:
- Содержит ликопин, полезный для сердца и простаты.
- Хорошо увлажняет организм.
- Ешьте свежим, делайте смузи или арбузный лед.
Напомним, мы уже писали, какие 5 продуктов следует включить в свой рацион.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
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