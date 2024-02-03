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Здоровье

Врачи назвали продукты, которых следует избегать, если вы страдаете от выпадения волос

Былим Елена

Врачи назвали продукты, которых следует избегать, если вы страдаете от выпадения волос

Здоровые волосы – это не только красота, но и отражение нашего общего здоровья. В последние годы врачи все больше обращают внимание на то, как правильное питание может влиять на состояние наших волос.

Даже если потеря волос связана с генетикой, стрессом или гормональными изменениями, сбалансированная диета может играть ключевую роль в поддержке их здоровья и красоты, пишет SheFinds.

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Эксперты в области диетологии раскрывают, как правильно выбирать продукты для того, чтобы иметь хорошие волосы и поддерживать их здоровье.

Специалисты советуют избегать ультраобработанного мяса, такого как бекон: употребление таких продуктов неблагоприятно влияет на рост волос и вызывает воспаление.

В свою очередь диетологи советуют есть рыбу, особенно лососевых. "Вместо обработанного мяса включите в рацион рыбу, такую как лосось. Это не только источник белка, но и содержит омега-3 жирные кислоты, полезные для здоровья волос", – отмечают специалисты.

Избавьтесь от привычки пить газированные напитки:, поскольку могут вызвать воспаление в организме, что негативно влияет на волосяные фолликулы. Замените их обыкновенной водой.

"Вода - ключ к здоровью, выведению токсинов и увлажнению организма, непосредственно влияющему на волосы. Добавьте цитрусовые или свежую мяту, чтобы сделать воду более привлекательной", — добавили эксперты.

Оберегайте себя от лишнего сахара – избегайте сладких завтраков (снеков, хлопьев и т.п.) и замените их яйцами, богатыми белком и витаминами, полезными для волос.

Замените быстрые супы на домашние варианты без консервантов и большого количества соли, чтобы сохранить здоровье и увлажненность волос.

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