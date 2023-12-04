Врачи назвали 5 лучших природных средств для борьбы с повышенным холестерином

Статины, широко используемые для борьбы с повышенным холестерином, могут приводить к побочным эффектам, таким как головные боли и мышечные спазмы.

Видео дня

Но есть естественные способы и средства, которые могут посодействовать понизить уровень холестерина без внедрения фармацевтических средств, пишет womanlife. Однако всегда следует консультироваться с врачом перед изменением режима питания или введением новых продуктов в диету.

Читайте также: Ученые назвали 2 лучших растительных средства от диабета

Чеснок: Экстракт чеснока известен своей способностью снижать общий уровень холестерина и концентрацию "плохого" холестерина (ЛПНП). Регулярное употребление нескольких зубчиков чеснока может оказать заметный эффект через полгода. Пряности: Черный перец, куркума, имбирь, кориандр, корица – эти пряности также известны своей способностью способствовать снижению "плохого" холестерина. Растворимые волокна: Большое количество растворимых клетчаток содержится в овсе, фруктах, овощах и бобах. Растворная клетчатка снижает уровень ЛПНП и общий риск сердечных заболеваний. Боярышник: Плоды боярышника изучались за их способность снижать уровень холестерина в крови. Однако следует консультироваться с врачом, поскольку боярышник может взаимодействовать с некоторыми лекарственными средствами. Полиненасыщенные жиры: Омега-3 и омега-6 жирные кислоты, содержащиеся в грецких орешках, рыбе и растительных маслах, могут снизить уровень ЛПНП. Мононенасыщенные жиры: Авокадо, орехи, арахис, разнообразные семена и растительные масла (оливковое, арахисовое) – это источники мононенасыщенных жиров, которые могут помочь снизить уровень "плохого" холестерина. Физическая активность Регулярная физическая активность является эффективным способом снижения уровня холестерина ЛПНП и общего риска сердечных заболеваний.

Ранее ученые рассказали о преимуществах заниматься физическими упражнениями в одно и то же время ежедневно.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!