Врачи рассказали, почему женщинам нужно есть больше семян подсолнечника: полезные советы

Салат издавна считается блюдом, которое не только смакует, но и полезно для организма. Но знаете ли вы, что добавление семян подсолнечника в ваш рацион может сделать ваше питание еще более полезным?

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К сожалению, об этом не так часто говорят. Womans World решил разобраться и раскрыть главные преимущества семян подсолнечника для женщин.

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Что делает семена подсолнечника такими полезными?

Семечки подсолнечника – это не только вкусная добавка к салату, но и настоящее сокровище полезных веществ. Оно содержит белок, жир, клетчатку, витамин Е, а также минералы, такие как магний и селен. По словам доктора Мелины Джамполис, эти компоненты играют важную роль в поддержании иммунной системы, укреплении костей и сердца, а также обеспечивают антиоксидантную защиту.

Всего одна порция (46 г) семян подсолнечника содержит 4 г клетчатки, 10 г белка (более 20% ежедневной потребности женщин), 150 мг магния (более 48% рекомендуемой дневной дозы) и 24 мкг селена (почти 44% дневной потребности). Именно этот состав, особенно полезные жиры, белки и антиоксиданты, делают семена подсолнечника отличным здоровым выбором.

Эрин Палински-Уэйд, доктор медицинских наук и диетология, утверждает, что потребление антиоксидантов помогает защищать клетки от свободных радикалов и бороться с воспалениями. Свободные радикалы и воспаления могут привести к развитию таких заболеваний как диабет и болезни сердца. Семена подсолнечника действуют как эффективный защитник, предотвращая повреждение клеток.

Семена подсолнечника предотвращают хронические проблемы

Исследования в области свободнорадикальной биологии и медицины показали, что витамин Е, содержащийся в семенах подсолнечника, эффективно снижает маркеры воспаления, повышающие риск сердечно-сосудистых заболеваний и диабета 2 типа. Те, кто регулярно потребляет семена подсолнечника, демонстрируют меньший риск этих заболеваний по сравнению с теми, кто редко употребляет их в рацион.

Контроль уровня сахара в крови

Инсулинорезистентность – серьезная проблема для женщин, особенно после 50 лет. Семена подсолнечника, благодаря растворимой клетчатке, магнию, полифенолам и полезным жирам, помогают снизить резистентность к инсулину и поддерживают стабильный уровень сахара в крови. Это важно для предотвращения развития сахарного диабета и избыточного веса.

Меньше симптомов менопаузы

Важным преимуществом семян подсолнечника является его влияние на менопаузу. Витамин Е и фолиевая кислота помогают сбалансировать уровень женских гормонов, уменьшая симптомы, такие как приливы, бессонница и изменения настроения. Витамин Е в семенах подсолнечника выступает как фитоэстроген, способствуя снижению интенсивности симптомов менопаузы.

Более крепкие кости

Магний, содержащийся в семенах подсолнечника, играет ключевую роль в сохранении здоровья костей. Исследования показывают, что женщины с низким потреблением магния имеют меньшую минеральную плотность костей, тогда как употребляющие достаточно этого элемента обеспечивают себе прочность скелета.

Улучшение настроения

Гормональные изменения во время менопаузы часто оказывают влияние на настроение. Семена подсолнечника содержат тирозин, аминокислоту, которая повышает уровень дофамина в мозге и улучшает настроение. Исследования показывают, что повышение потребления тирозина может поднять уровень дофамина на 30%, обеспечивая положительный эффект на эмоциональное состояние.

Как часто нужно употреблять семена подсолнечника?

Употребление семян подсолнечника несколько раз в неделю – это отличный выбор. Однако важно следить за размером порции, выбирая 1/4 чашки, содержащей примерно 146 калорий. Таким образом, наслаждаясь этим вкусным лакомством, вы одновременно укрепляете свое здоровье.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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