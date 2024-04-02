Врачи рекомендуют: лучшие перекусы для поддержания здоровья печени

Существуют определенные пищевые продукты, которые могут быть полезными для здоровья печени. Их стоит рассмотреть для включения в свой ежедневный рацион, чтобы обеспечить оптимальное функционирование этого важного органа.

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По словам доктора медицинских наук Майкла Шоха, одним из лучших вариантов для поддержки печени является греческий йогурт, благодаря его высокому содержанию белков и низкому содержанию углеводов и соли, пишет Parade. Также важно отметить рекомендации Американского фонда печени о необходимости избегания продуктов с высоким содержанием соли, сахара и жиров.

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Шох отмечает, что среди продуктов, которые благоприятно влияют на здоровье печени, кофе занимает одно из ведущих мест. "Есть данные, свидетельствующие о пользе кофе для общего состояния печени. Некоторые исследования показывают связь снижения жесткости печени и рака печени с регулярным употреблением кофе. Важно отметить, что это преимущество было связано с употреблением черного кофе без сливок и/или сахара", – подчеркнул он.

В клинике Кливленда тоже поддерживают мнение о пользе ежедневного употребления кофе для здоровья печени.

Гастроэнтеролог и доктор медицинских наук Кунал Гупта считает, что орехи и ореховые батончики также несут пользу для печени. Он отмечает, что эти продукты являются отличными перекусами, поскольку они содержат много белков, минералов и витаминов.

Напомним, ранее мы писали об эффективных советах и стратегиях восстановления здоровья печени без использования лекарств.

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