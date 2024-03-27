Врачи во время операции обнаружили внутри пациента живое 30-сантиметровое существо (фото)

Недавно врачи вьетнамского медицинского центра в провинции Куанг Нинь провели удивительную операцию, во время которой они удалили живого угря размером 30 сантиметров из брюшной полости 34-летнего мужчины.

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Как сообщает Oddity Central, все началось 20 марта, когда мужчину госпитализировали в районный медицинский центр Хай Ха с жалобами на сильные спазмы в животе.

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Медицинские средства диагностики, такие как рентген и УЗИ, выявили наличие инородного тела в брюшной полости и перфорацию кишечника. Состояние пациента требовало немедленной хирургической помощи.

Во время операции врачи были поражены, открыв брюшную полость, они обнаружили живого угря внутри мужчины. Несмотря на сложности, связанные с операцией, требовавшей удаления некротического колоректального сегмента кишечника, процедура прошла успешно.

Сейчас состояние пациента стабилизировано, и он находится под наблюдением в больнице. Он испытывает легкий дискомфорт в животе, но общий прогноз для него положительный.

Относительно того, как угорь попал в брюшную полость мужчины, доктора предполагают, что животное попало туда через прямую кишку и прокусило кишку, проникнув внутрь.

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