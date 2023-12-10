Вредно ли мыть голову каждый день? Что говорят эксперты

Ежедневное мытье головы для отдельных людей является единственным способом избавиться от жира и предотвратить появление перхоти. Однако частое мытье делает волосы сухими, ломкими и иссеченными.

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"Не существует универсального правила относительно того, как часто нужно мыть голову", - сказал знаменитый стилист Джей Бирмингем в комментарии RealSimple.

По его словам, некоторые типы волос нуждаются в мойке чаще, чем другие, у всех волосы разные.

В целом эксперты рекомендуют мыть голову каждые два-три дня. Это дает коже головы время для восстановления подкожного жира и клеток кожи.

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Признаками того, что вы чрезмерно моете волосы, являются жирная кожа головы, но сухие волосы, жирные волосы в течение нескольких часов после мытья головы, раздраженная кожа головы, повышенная ломкость и секущиеся кончики и тусклые волосы.

Если вы хотите уменьшить частоту мытья головы, попробуйте использовать сухой шампунь в те дни, когда обычно моете голову. Вы также можете попробовать текстурующую пудру для волос.

Какие типы волос нужно мыть чаще

Более частого мытья головы нуждаются люди с тонкими и прямыми волосами. Мастер-стилист Грегга Протеро говорит, что в таких случаях масло просто стекает, потому что гладкий стержень волос не имеет естественной текстуры или волны, а также не имеет краски для волос, чтобы поглощать жиры. Она добавляет, что тем, у кого диагностированы проблемы с кожей головы, также может потребоваться частое мытье.

Какая идеальная частота мытья волос

Парикмахеры утверждают, что обычно лучше мыть шампунем каждые два-три дня, а не каждый день. Специалисты объяснили: ежедневное мытье волос – билет в один конец.

"Когда вы перестараетесь, ваша кожа головы говорит: "Давайте смазаем!" Но угадайте что? Ваши концы здесь и кричат: "Я высох!" Результат? Посеченные кончики и ломкость, а мы этого не хотим", — объяснила Грегга Протеро.

По ее словам, волосам и коже головы нужно некоторое время, чтобы восстановить жир и клетки кожи. "Чрезмерное мытье не дает коже головы возможности дышать и может привести к накоплению жира", — добавила она.

Признаки того, что вы слишком часто моете волосы

Жирная кожа головы, но сухие волосы (особенно до середины и кончиков)

Жирные волосы уже после нескольких часов после мытья головы

Раздраженная кожа головы

Повышенная ломкость и секущиеся кончики

Тусклые волосы

Измените свой график мытья головы, чтобы мыть волосы реже

Специалисты добавили: если вы привыкли мыть голову каждый день, нужно привыкнуть и пройти период адаптации, поскольку ваши волосы подстраиваются к новому графику. Главное – продолжать курс, и ваши волосы впоследствии сбалансируются и будут выделять меньше жира.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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