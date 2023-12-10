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Вредно ли мыть голову каждый день? Что говорят эксперты

Былим Елена

Вредно ли мыть голову каждый день? Что говорят эксперты

Ежедневное мытье головы для отдельных людей является единственным способом избавиться от жира и предотвратить появление перхоти. Однако частое мытье делает волосы сухими, ломкими и иссеченными.

"Не существует универсального правила относительно того, как часто нужно мыть голову", - сказал знаменитый стилист Джей Бирмингем в комментарии RealSimple.

По его словам, некоторые типы волос нуждаются в мойке чаще, чем другие, у всех волосы разные.

В целом эксперты рекомендуют мыть голову каждые два-три дня. Это дает коже головы время для восстановления подкожного жира и клеток кожи.

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Признаками того, что вы чрезмерно моете волосы, являются жирная кожа головы, но сухие волосы, жирные волосы в течение нескольких часов после мытья головы, раздраженная кожа головы, повышенная ломкость и секущиеся кончики и тусклые волосы.

Если вы хотите уменьшить частоту мытья головы, попробуйте использовать сухой шампунь в те дни, когда обычно моете голову. Вы также можете попробовать текстурующую пудру для волос.

Какие типы волос нужно мыть чаще

Более частого мытья головы нуждаются люди с тонкими и прямыми волосами. Мастер-стилист Грегга Протеро говорит, что в таких случаях масло просто стекает, потому что гладкий стержень волос не имеет естественной текстуры или волны, а также не имеет краски для волос, чтобы поглощать жиры. Она добавляет, что тем, у кого диагностированы проблемы с кожей головы, также может потребоваться частое мытье.

Какая идеальная частота мытья волос

Парикмахеры утверждают, что обычно лучше мыть шампунем каждые два-три дня, а не каждый день. Специалисты объяснили: ежедневное мытье волос – билет в один конец.

"Когда вы перестараетесь, ваша кожа головы говорит: "Давайте смазаем!" Но угадайте что? Ваши концы здесь и кричат: "Я высох!" Результат? Посеченные кончики и ломкость, а мы этого не хотим", — объяснила Грегга Протеро.

По ее словам, волосам и коже головы нужно некоторое время, чтобы восстановить жир и клетки кожи. "Чрезмерное мытье не дает коже головы возможности дышать и может привести к накоплению жира", — добавила она.

Признаки того, что вы слишком часто моете волосы

  • Жирная кожа головы, но сухие волосы (особенно до середины и кончиков)
  • Жирные волосы уже после нескольких часов после мытья головы
  • Раздраженная кожа головы
  • Повышенная ломкость и секущиеся кончики
  • Тусклые волосы

Измените свой график мытья головы, чтобы мыть волосы реже

Специалисты добавили: если вы привыкли мыть голову каждый день, нужно привыкнуть и пройти период адаптации, поскольку ваши волосы подстраиваются к новому графику. Главное – продолжать курс, и ваши волосы впоследствии сбалансируются и будут выделять меньше жира.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.

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