Все допускали эту ошибку: Какие два продукта на самом деле нельзя давать котам

Даже те продукты, которые обычно считаются вкусными и полезными для кошек, могут оказать негативное влияние на их здоровье. Чтобы обеспечить кошке сбалансированное питание, лучше выбирать специальный корм, учитывающий ее возраст, породу и индивидуальные особенности.

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Запомните, что важно следить за реакцией вашей кошки на разные продукты и консультироваться с ветеринаром для получения подробных советов по ее питанию. В издании ukr.media назвали два таких "кошачьих" продукта, которые не являются лучшими для вашего пушистого друга.

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Рыба: Хотя рыба может казаться идеальным лакомством для кошек, на самом деле ее не рекомендуется подавать им большими порциями. Рыба может содержать вредные вещества, такие как ртуть, тяжелые металлы, паразиты и кости, которые могут быть вредны для здоровья кошек. Кроме того, рыба может вызвать аллергию, отравление, воспаление мочевого пузыря, почечную недостаточность или гипертиреоз. Если вы все же хотите давать своей кошке рыбу, следует выбирать вареную, без костей и не чаще раза в неделю. Молоко: Еще одним продуктом, который кошки не всегда хорошо переносят, есть молоко. Многие кошки не переваривают лактозу, поскольку им отсутствует фермент лактаза. Кроме того, молоко может содержать гормоны, антибиотики или пестициды, что может вызвать расстройства желудка, диарею, вздутия или аллергии у кошек. Если все же хотите побаловать свою кошку молоком, выбирайте небольшое количество и не чаще раза в месяц.

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