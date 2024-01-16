Всего один ингредиент и у вас будет домашний сливочный сыр: видео-рецепт

Сливочный сыр довольно популярный продукт, который можно употреблять отдельно или использовать в качестве ингредиента в кулинарии. В частности, он необходим кондитерским шедеврам.

Видео дня

Этот мягкий творог можно приготовить в домашних условиях всего из одного ингредиента. Как это сделать, поделились кулинары по каналу leckere Küche.

Читайте также: Повар поделился секретом приготовления лучшего домашнего майонеза

"Просто заморозьте кефир и получите потрясающе вкусный сливочный сыр", – уверяют кулинары.

Домашний сливочный сыр из кефира

Следует взять литр кефира в картонном пакете (жирностью 2,5% и более) и положить в морозильную камеру на ночь. Извлеките кефир через 12 часов и выложите на покрытое марлей сито, чтобы он разморозился. Выжмите лишнюю сыворотку из сыра через марлю и он будет готов к потреблению.

Из такого сыра можно сделать вкусную намазку для багетов и хлеба. Мелко нарежьте несколько веточек укропа, выжмите 1-2 зубчика чеснока, добавьте щепотку соли и копченой паприки. Все перемешайте и положите в удобную емкость. Храните намазку в холодильнике не дольше недели.

Предлагаем узнать, как просто сделать твердый творог дома.

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!