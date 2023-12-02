Всего один ингредиент: В чем замочить рыбу перед жаркой, чтобы она не была сухой
Перед жаркой рыбу редко маринуют как перед запеканием, но существует интересный способ, который может изменить ваш взгляд на этот процесс.
Попытайтесь подготовить рыбу с предварительным маринованием, и вы можете захотеть использовать этот метод для жарки в будущем. Что интересно, для этого вам понадобится всего один продукт, пишет prostoway.
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В чем секрет? Лучше всего жареная рыба получается, когда ее предварительно вымочить в молоке в течение часа. Этот процесс позволяет удержать сочность рыбы, предотвращая ей стать сухой во время жарки.
Для использования этого метода сначала обработайте рыбу перед приготовлением, нарежьте ее порционными кусками, а затем поместите в молоко на час. После этого готовьте рыбу стандартным способом: обвалив в муке, посолив, обмазав специями и жарьте до готовности. Попробуйте этот метод и желаем вам вкусного приготовления!
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