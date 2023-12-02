Всего один ингредиент: В чем замочить рыбу перед жаркой, чтобы она не была сухой

Перед жаркой рыбу редко маринуют как перед запеканием, но существует интересный способ, который может изменить ваш взгляд на этот процесс.

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Попытайтесь подготовить рыбу с предварительным маринованием, и вы можете захотеть использовать этот метод для жарки в будущем. Что интересно, для этого вам понадобится всего один продукт, пишет prostoway.

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В чем секрет? Лучше всего жареная рыба получается, когда ее предварительно вымочить в молоке в течение часа. Этот процесс позволяет удержать сочность рыбы, предотвращая ей стать сухой во время жарки.

Для использования этого метода сначала обработайте рыбу перед приготовлением, нарежьте ее порционными кусками, а затем поместите в молоко на час. После этого готовьте рыбу стандартным способом: обвалив в муке, посолив, обмазав специями и жарьте до готовности. Попробуйте этот метод и желаем вам вкусного приготовления!

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