Всего три ингредиента и 10 минут работы: готовьте твердый домашний сыр по немецкому рецепту (видео)

Твердый творог приготовленный собственноручно имеет множество преимуществ. В частности, в таком продукте не будет посторонних примесей, а полезных веществ в таком продукте почти в 10 раз больше, чем в магазинном варианте.

Видео дня

Предлагаем попробовать приготовить твердый сыр по самому простому рецепту, которым поделились повара из Германии. Для этого продукта нужно иметь под рукой всего три ингредиента.

Читайте также: Повар поделился секретом приготовления лучшего домашнего майонеза

Как сделать твердый сыр в домашних условиях

Подготовьте литр молока, килограмм творога (5% жирности или больше) и 30 г сливочного масла. Вдобавок вам понадобятся чайная ложка соли и чайная ложка пищевой соды.

Соедините в широкие кастрюли молоко и творог, перемешайте. Поставьте кастрюлю на средний огонь, не доводите до кипения, а дождитесь пока отделится сыворотка. Выключите плиту и процедите сыр через мелкое сито, устланное двумя слоями марли.

Добавьте в сыр 30 г растопленного сливочного масла, соду и соль. Все перемешайте и поставьте на водяную баню, пока творог не расплавится.

Возьмите закрываемую емкость и выложите сыр в нее. Дождитесь пока застынет и прижмите ложкой, формируя из сыра цельный брусок.

Поставьте в холодильник на 30 минут и можете пробовать. Приятного аппетита!

Раньше мы писали о том, чем заменить сливочное масло во время выпечки.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!