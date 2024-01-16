Всего за 10 минут: Как разморозить любое мясо без микроволновки, духовки и кипятка

У каждого из нас хотя бы раз в жизни возникала ситуация, когда нужно быстро разморозить мясо, чтобы приготовить ужин. Чаще всего для этого используют микроволновку или кипяток, но эти методы могут негативно повлиять на вкус и текстуру продукта.

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Существует более щадящий способ размораживания мяса, который занимает всего 10 минут. При этом мясо остается жестким, что позволяет нарезать его на кусочки перед приготовлением, пишет ТСН.

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Для этого нужно приготовить раствор из сахара и воды. В глубочайшей емкости растворите одну столовую ложку сахара в теплой воде (приблизительно 40-45 градусов). Тщательно перемешайте, чтобы сахар полностью растворился. Затем окуните кусок мяса в раствор и оставьте на 10 минут.

По истечении этого времени смойте раствор с мяса и начинайте готовить.

Этот способ имеет ряд преимуществ:

Быстрота. Мясо размораживается через 10 минут.

Безопасность. Мясо не подвергается воздействию высоких температур, поэтому сохраняет свои полезные свойства.

Вкус. Мясо не теряет свой вкус и текстуру.

Попытайтесь этот способ и убедитесь в его эффективности самостоятельно.

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