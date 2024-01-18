Вы будете удивлены: Зачем сажать семена помидоров прямо в снег

Выращивание крепкой и здоровой рассады помидоров – это задача, которая может быть сложной для начинающих огородников. Однако есть один простой способ, который может помочь вам добиться успеха.

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Секрет состоит в том, чтобы использовать снег для стратификации семян. Стратификация – это процесс, имитирующий влияние природных зимних условий на семена растений. Он помогает семенам прорасти быстрее и крепче, пишет facedobra.

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Чтобы посеять семена томатов в снег, вам понадобятся следующие материалы:

Семена помидоров

Горшок с землей и дренажными отверстиями

Раствор соли

Раствор перекиси водорода

Раствор борной кислоты

Снег

Пленка

Вот инструкция, как это сделать:

Замочите семена помидоров в растворе соли на 15 минут. Семена, плавающие на поверхности, отсеять. Затем окуните семена в раствор перекиси водорода на 20 минут. Тщательно промойте водой. Растворите щепотку борной кислоты в стакане горячей воды и выдержите семена в этом растворе в течение часа. Посадите семена в горшок с землей на расстоянии 1,5 см друг от друга. Посыпьте сверху тонким слоем земли на 1 см. Покройте посадки слоем снега и накройте пленкой контейнер. Поместите контейнер в прохладное место, пока снег не растает. Это обычно занимает около недели. После того как снег растает, переместите контейнер в теплое место за 25-28 градусов.

Преимущества выращивания рассады помидоров с помощью снега:

Семена прорастают быстрее и крепче.

Рассада становится более устойчивой к болезням и неблагоприятным погодным условиям.

Вы получаете больше урожая.

Попробуйте этот простой метод и вы увидите, как он поможет вам вырастить крепкую и здоровую рассаду помидоров.

Раньше мы писали о том, как правильно ухаживать за плодовыми деревьями зимой.

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