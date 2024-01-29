Вы должны добавить их в свой рацион: Диетологи назвали самые полезные виды рыбы
Рыба – источник здоровья и красоты! Все мы знаем, что рыба полезна, но вы знаете, что она может быть настоящим эликсиром здоровья и красоты?
Согласно исследованиям, употребление рыбы 2-3 раза в неделю значительно снижает риск сердечно-сосудистых заболеваний, диабета 2 типа, рака и других хронических заболеваний.
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Почему же рыба так полезна?
- Она содержит все 10 незаменимых аминокислот, необходимых для роста и восстановления организма.
- Рыба богата жирными кислотами омега-3, которые борются с воспалениями, улучшают работу мозга и сердца, а также способствуют здоровью кожи и волос.
- Рыба – отличный источник витаминов D, E, A, кальция, фосфора, железа и других важных для здоровья элементов.
Какую же рыбу есть?
Вот список 13 самых полезных видов рыбы, которые рекомендуют диетологи:
- Сельдь
- Лосось
- Сардина
- Атлантическая скумбрия
- Тоннеть
- Сиг
- Окунь
- Рыба-меч
- Минтай
- Радужная форель (микижа)
- Морская рыба
- Кобия
- Тилопия
Вот несколько советов:
- Выбирайте свежую или замороженную рыбу без глазури.
- Готовьте рыбу без добавления большого количества растительного масла.
- Добавляйте в рыбу овощи, специи и травы.
Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.
Напомним, мы уже писали, какие продукты богаты кальцием и витамином D.
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