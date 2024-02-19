Вы могли не догадываться: Языковед объяснил, что значит 'рисилованики'

В украинском языке существует немало колоритных слов. Особенно богаты такими словами отдельные регионы, например, Закарпатье.

Видео дня

Одним из таких слов есть слово "рисилованики". Языковед Александр Авраменко объяснил происхождение этого слова и его значение для "Сніданку з 1+1".

По словам эксперта, слово "рисилованики" используют именно в Закарпатье, а значение у него достаточно понятное.

Читайте также: Языковед объяснил, почему нельзя говорить "курчат по осені рахують": Распространенная ошибка

"Дело в том, что в Закарпатье используют слово "рисилів", это терка. То есть картошку натирают, а в Закарпатье – "рисилувати" – это натирать. От этого вышло слово "рисилованики", – отметил Авраменко.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !