Вы могли не знать: Авраменко рассказал, что значат слова "шаріти" и "цмулити"
Украинский язык богат колоритными словами. Впрочем, некоторые из них используются все реже или заменяются соответствиями.
В частности, это касается слов "цмулити", "гайнувати" и "шаріти". Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1" рассказал о значении этих слов.
"Цмулити" – значит пить с удовольствием. В свою очередь "гайнувати" значит напрасно тратить.
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"Шаріти" или "шарітися" – это становиться красным. Запомните эти слова и употребляйте их в своей речи, ведь это сокровище, которое передали нам наши предки", – отметил языковед.
Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".
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