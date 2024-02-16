Вы могли не знать: Авраменко рассказал, что значат слова 'шаріти' и 'цмулити'

Украинский язык богат колоритными словами. Впрочем, некоторые из них используются все реже или заменяются соответствиями.

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В частности, это касается слов "цмулити", "гайнувати" и "шаріти". Известный украинский учитель и языковед Александр Авраменко для "Сніданку з 1+1" рассказал о значении этих слов.

"Цмулити" – значит пить с удовольствием. В свою очередь "гайнувати" значит напрасно тратить.

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"Шаріти" или "шарітися" – это становиться красным. Запомните эти слова и употребляйте их в своей речи, ведь это сокровище, которое передали нам наши предки", – отметил языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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