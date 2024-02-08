Вы об этом не знали: действительно ли нужно чистить имбирь

Имбирь – популярная пряность, используемая в кулинарии для приготовления напитков, выпечки, маринадов и других блюд. Большинство рецептов рекомендуют чистить имбирь перед измельчением или натиркой, но действительно ли это так важно?

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Это не только вкусная, но и полезная пряность. Он обладает противовоспалительными, антиоксидантными и другими полезными свойствами. Поэтому не бойтесь использовать имбирь в своих кулинарных шедеврах, пишет smachnonews.

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В самом деле, чистить имбирь не обязательно! Эксперты говорят, что главное тщательно промыть имбирь прохладной водой, чтобы удалить грязь. Затем можно обрезать любые неприглядные части, такие как края корешка или повреждение кожуры.

Кожица имбиря безопасна для употребления. Она тонкая и обладает мягким вкусом, поэтому не повлияет на вкус блюда. Даже если вы не счистите всю шкурку, ничего страшного не произойдет.

Как чистить имбирь?

Если вы все же желаете очистить имбирь, можете сделать это с помощью ложки или специального ножа. Также можно натереть имбирь на микротерке – во время натирания большая часть кожуры отойдет сама собой.

Вот несколько советов по использованию имбиря:

Выбирайте свежий имбирь с гладкой, блестящей кожурой.

Храните имбирь в холодильнике в герметичном контейнере.

Перед использованием имбиря тщательно промойте его.

Имбирь можно натереть, нарезать ломтиками или измельчить.

Добавляйте имбирь в чай, маринады, выпечку и другие блюда.

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