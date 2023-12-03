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Здоровье

Вы умываетесь неправильно: Дерматолог рассказала как ухаживать за кожей, чтобы рано не стареть

Игорь Романько

Как правильно умываться, чтобы не кожа не выглядела старой

Дерматолог, доктор Линдси Зубрицкий, известная своими советами по уходу за кожей, отмечает, что правильное умывание лица играет важную роль в предотвращении раннего старения. По ее словам, многие люди начинают заботиться о своей коже слишком поздно.

Линдси в своем видео в TikTok подчеркивает, что просто умыть лицо холодной водой – это недостаточно. В то же время она советует воздержаться от использования дорогостоящих скрабов и средств. Неправильное умывание может привести к различным проблемам, включая появление прыщей и угрей.

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Важно умываться после чистки зубов, чтобы удалить остатки слюны и зубной пасты. Дерматолог также рекомендует делать это массирующими движениями, втирая средство для умывания в кожу в течение 30 секунд. Это подготовит кожу к другим средствам, которые используются после этого.

Линдси отмечает важность базового ухода за кожей, отмечая, что очищающее средство, солнцезащитный крем, увлажняющий крем и ретинолова сыворотка являются обязательными. Она предостерегает, что многие женщины, начиная пользоваться антивозрастными средствами поздно, могут иметь поврежденную кожу.

Дерматолог подчеркивает, что следует наносить увлажняющий крем и гиалуроновую кислоту на влагу, а не сухую кожу, для максимального увлажнения и гидратации. Ее советы касаются не только лица, но и других зон, таких как грудь, шея и руки, которые также подвергаются воздействию солнечных лучей.

Линдси Зубрицкий призывает начинать уход за кожей еще в подростковом возрасте, поскольку именно тогда кожа больше подвергается влиянию солнца, что может нанести вред в дальнейшем.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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Здоровье