Вы умываетесь неправильно: Дерматолог рассказала как ухаживать за кожей, чтобы рано не стареть

Дерматолог, доктор Линдси Зубрицкий, известная своими советами по уходу за кожей, отмечает, что правильное умывание лица играет важную роль в предотвращении раннего старения. По ее словам, многие люди начинают заботиться о своей коже слишком поздно.

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Линдси в своем видео в TikTok подчеркивает, что просто умыть лицо холодной водой – это недостаточно. В то же время она советует воздержаться от использования дорогостоящих скрабов и средств. Неправильное умывание может привести к различным проблемам, включая появление прыщей и угрей.

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Важно умываться после чистки зубов, чтобы удалить остатки слюны и зубной пасты. Дерматолог также рекомендует делать это массирующими движениями, втирая средство для умывания в кожу в течение 30 секунд. Это подготовит кожу к другим средствам, которые используются после этого.

Линдси отмечает важность базового ухода за кожей, отмечая, что очищающее средство, солнцезащитный крем, увлажняющий крем и ретинолова сыворотка являются обязательными. Она предостерегает, что многие женщины, начиная пользоваться антивозрастными средствами поздно, могут иметь поврежденную кожу.

Дерматолог подчеркивает, что следует наносить увлажняющий крем и гиалуроновую кислоту на влагу, а не сухую кожу, для максимального увлажнения и гидратации. Ее советы касаются не только лица, но и других зон, таких как грудь, шея и руки, которые также подвергаются воздействию солнечных лучей.

Линдси Зубрицкий призывает начинать уход за кожей еще в подростковом возрасте, поскольку именно тогда кожа больше подвергается влиянию солнца, что может нанести вред в дальнейшем.

Внимание! Этот контент носит исключительно информационный характер и не содержит никаких медицинских советов. По поводу приема лекарства, установления диагнозов и других медицинских советов обратитесь к врачу.

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