Вы вряд ли о них знали: Какие 4 слова в украинском языке начинаются на букву "и"

С 2019 года украинское правописание претерпело определенные изменения, в результате которых несколько слов, начинающихся на букву "и", были узаконены.

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Языковед Александр Авраменко поделился этой интересной информацией, как всегда, в своем экспресс-уроке на Youtube для "Завтрак с 1+1".

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Раньше существовало так называемое "золотое правило" – не существует слов на букву "и". Однако с 2019 года несколько слов с этой буквой получили правовой статус.

Во-первых, это служебное слово "и". Например, выражения: "Ич який хитрий!" или "Ич яка гарна!".

Второе слово, которое теперь правопризнано – глагол "икати", указывающий на произношение "и" вместо "і".

И, наконец, в украинском языке вводятся параллельные формы: "ирод" и "ірод", "ирий" и "ірий". Оба варианта считаются верными.

Да, эти изменения издавна отражают произношение украинцев. В целом важно помнить, что уход за правильной грамматикой – это раздельная черта языкового выражения Украины, подчеркнул языковед.

Напомним, языковед Александр Авраменко объяснил, как сказать на украинском "квартира со всеми удобствами".

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