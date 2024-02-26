Выберите этот режим: как сэкономить электроэнергию при использовании стиральной машины

Стиральная машина – неотъемлемая часть бытовой техники, без которой трудно представить современную жизнь. Несомненно, она упрощает ежедневные обязанности. В то же время, использование стиральной машины увеличивает потребление электроэнергии. Как оказывается, соблюдая определенные правила, можно существенно сэкономить на коммунальных услугах. Об этом пишет

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пользователь TikTok @budgetingmumofficial.

Раньше мы рассказывали, как уменьшить расход энергии с помощью холодильника.

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Как сэкономить электричество во время стирки

В каждой стиральной машине есть одна кнопка, позволяющая эффективно сократить расходы на коммунальные услуги. Однако многие о ней не знают и не используют ее. В результате, приходится платить значительные суммы за электроэнергию и воду.

TikTok-блогерша утверждает, что больше энергии тратится на нагрев воды в стиральной машине. По ее мнению, несильно загрязненную одежду можно стирать при температуре 20 градусов. Во время запуска она советует снижать температуру. Для эффективной стирки женщина предлагает добавлять немного отбеливателя.

Еще один способ уменьшить платежи – не перегружать барабан. Это ведет к некачественной стирке и необходимости дополнительных циклов, а следовательно – большему потреблению энергии. Так что перед запуском следует убедиться, что машина не переполнена.

Напомним, мы уже писали, как получать меньшие счета за электроэнергию.

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