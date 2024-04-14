Выбирайте соседей правильно: какие цветы нельзя выращивать рядом с розами

Розы – настоящие королевы сада, украшающие любую клумбу. Но, как и всякой королеве, им нужны достойные соседи. Ведь не все растения все равно хорошо чувствуют себя рядом с этими красавицами.

Следуйте этим простым правилам с сайта theLime и вы сможете создать роскошную клумбу с розами, которая будет радовать вас своим пышным цветением в течение всего сезона.

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С кем не дружить розам?

Пионы и вербейщики: Эти растения – настоящие завоеватели. Они разрастаются во все стороны, забирая из почвы все питательные вещества. Розам в таких условиях просто не хватит сил для пышного цветения.

Ландыши: Эти нежные цветы также могут стать проблемой для роз. Они быстро разрастаются и заполоняют всю клумбу, избавиться от них бывает сложно.

Эти нежные цветы также могут стать проблемой для роз. Они быстро разрастаются и заполоняют всю клумбу, избавиться от них бывает сложно. Калина и черемуха: Эти кустарники любят вредителей, которые с радостью переберутся на розовые кусты.

Эти кустарники любят вредителей, которые с радостью переберутся на розовые кусты. Папоротник и хоста: Им нужно совсем другое количество света, чем розам. Хоста любит полутень, а розы – солнце. Так что вместе им будет некомфортно.

С кем подружиться розам?

Лаванда: Этот ароматный цветок не только красиво смотрится, но и отпугивает вредителей.

Этот ароматный цветок не только красиво смотрится, но и отпугивает вредителей. Бархатцы: Эти яркие цветы также отпугивают вредителей, а еще и почву улучшают.

Эти яркие цветы также отпугивают вредителей, а еще и почву улучшают. Сальвия: Этот цветок с красивыми цветами станет отличным дополнением к розам на клумбе.

Этот цветок с красивыми цветами станет отличным дополнением к розам на клумбе. Алисум: Это почвопокровное растение не только красиво выглядит, но и предотвращает разрастание сорняков.

Помните:

При выборе соседей для роз важно учитывать их потребности в свете, влажности и почве.

Не сажайте розы слишком близко друг к другу, чтобы они не мешали друг другу расти.

Регулярно пропалывайте клумбу и удаляйте сорняки.

Подкармливайте розы и возделывайте их от вредителей и болезней.

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