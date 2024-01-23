Выбор почвы и правила по уходу: Как правильно сеять капусту на рассаду

Белокочанная капуста – это популярный овощ, который можно выращивать как на грядке, так и в теплице. Для того чтобы получить хороший урожай, нужно правильно вырастить рассаду.

Видео дня

Время посева капусты на рассаду зависит от сорта. Раннюю капусту сеют в конце марта или начале апреля, среднеспелую – в апреле, а позднеспелую – в мае, пишет УНИАН.

Читайте также: Дачники назвали четыре растения, рассадой которых следует заняться до конца января

Перед посевом семена капусты нужно приготовить. Для этого их нужно продезинфицировать и закалять.

Для дезинфекции семян капусты можно замочить в растворе марганцовки или в слабом растворе уксуса на 20 минут.

Для закаливания семян капусты их нужно уложить в холодильник в сутки, а затем слегка прогреть при комнатной температуре.

Для выращивания рассады капусты можно использовать покупную почву или приготовить ее самостоятельно. Вот один из рецептов:

2 части дерновой земли

1 часть торфа

1 часть перегноя

В почву можно добавить комплексное минеральное удобрение.

В посадочных емкостях сделайте борозды глубиной 1 см и на расстоянии 3 см друг от друга. Выложите семена в борозды на расстоянии 2 см. Присыпьте семена грунтом и щедро полейте посевы. Затем накройте емкости прозрачной пленкой или полиэтиленом.

Первые листочки появляются на рассаде через 9-10 дней. После их появления капусту следует переставить в прохладное место с температурой 10-12° в неделю.

Спустя еще неделю рассаду переставляют в место с температурой 15-16°. На третьей неделе после появления первых листиков саженцы нужно пересадить в отдельные стаканчики, если они выращиваются в общем ящике.

Поливать рассаду капусты нужно по мере высыхания верхнего слоя почвы. Также капуста любит свежий воздух, поэтому после каждого полива рекомендуется проветривать ее.

Первую подкормку рассады капусты производят через 2 недели после появления первых листочков. Для этого используют раствор комплексных минеральных удобрений. Вторую подкормку проводят спустя 2 недели после первой.

Пересадку рассады капусты в открытый грунт производят в конце апреля – начале мая. Рассаду высаживают в лунки, расстояние между которыми должно быть 30-40 см.

Капуста любит солнечные места с плодородной почвой. При посадке капусты в почву вносят компост или перегной.

Поливать капусту нужно регулярно, но не чрезмерно. Также капусту нужно подкармливать комплексными минеральными удобрениями.

Капуста готова к уборке урожая через 120-150 дней после посева семян.

Напомним, что любительница цветов стремится, чтобы ее вазоны были самые пышные, красивые и здоровые. Но вы знали, что недорогая специя, которую каждая хозяйка использует для выпечки, может помочь вырастить идеальные цветы на подоконнике?

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!