Осенний сезон 2024 предлагает широкий спектр цветов для маникюра, которые помогут создать стильный и изысканный образ.

Традиционные глубокие красные тона, особенно оттенки вишни и бордо, остаются непревзойденной классикой для вечерних мероприятий. Они придают маникюру элегантность и изысканность. Об этом пишет Радиотрек.

Трендови манікюр 2024-2025. Источник: Instagram

Природные коричневые и карамельные оттенки отлично отражают осеннюю атмосферу. От нежного до насыщенного шоколадного – эти цвета универсальны для любого дизайна ногтей.

Зеленая гамма, от оливкового до изумрудного, привносит свежесть в осенний маникюр. Эти оттенки особенно эффектно смотрятся в современных дизайнах и градиентах.

Трендови манікюр 2024-2025. Источник: Instagram

Для делового стиля актуальным остается серый цвет с металлическими акцентами. Такой маникюр сочетает воздержание и роскошь, что делает его идеальным выбором для офиса.

Выделят вас из толпы: трендовый цвет маникюра осени-зимы 2024-2025

Глубокие фиолетовые тона, от сливового до темно-фиолетового, придают образу креативности и загадочности. А классический черный, особенно с разными текстурами – матовой или глянцевой – не теряет своей актуальности и элегантности.

Трендови манікюр 2024-2025. Источник: Instagram

Напомним, ранее стилисты назвали вещи, которые обязательно должны появиться в гардеробе каждой модницы этой осенью.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!