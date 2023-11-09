Выключать или оставлять работать на целый день: как экономнее использовать бойлер

Бойлер является одним из самых затратных электроприборов в доме. В среднем для семьи из трех человек бойлер нагревает около 6 кубометров воды и "наматывает" до 200 кВт-ч в месяц.

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Компания YASNO собрала советы и, как экономить электроэнергию, пользуясь водонагревательным прибором.

Если вы только на этапе выбора бойлера, тогда прежде всего нужно определиться с его объемом. Нецелесообразно для семьи из двух-трех человек покупать модель на 100 л – это лишние средства и перерасход энергии. Также обязательно обращайте внимание на класс эффективности – он должен быть А/А+ и выше.

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Как экономить электроэнергию с уже установленным бойлером

После установки водонагревателя уменьшить сумму в платежке поможет соблюдение простых советов:

Отрегулируйте температуру нагрева на уровне 55 градусов – это снизит энергопотребление без ограничения комфорта.

Своевременно чистите и удаляйте накипь внутри бойлера. Накипь затрудняет передачу тепла от нагревательного элемента к воде, что приводит к ее перегреву и повышенному энергопотреблению.

Запрограммируйте автоматическое включение/выключение бойлера через "умную" розетку. При наличии такой розетки и двухзонного счетчика за использованную с 23:00 до 7:00 электроэнергию можно платить вдвое дешевле (при условии, что у вас подключен ночной тариф на свет).

Не выключайте бойлер постоянно из сети, чтобы на подогрев воды не уходило больше энергии, чем на поддержание ее температуры.

Специалисты по Duffy Heating также отмечают, что экономнее, если бойлер постоянно работает на низкой температуре. Это же касается и котлы, которые греют воду.

Многие считают, что выключение бойлера из розетки поможет сэкономить электроэнергию. Однако это не совсем так.

Если бойлер современный, то его выключение не даст какой-либо значимой экономии. Дело в том, что почти вся электроэнергия идет на нагрев новой холодной воды. Относительно режима ожидания, современные водонагреватели имеют достаточно хорошую теплоизоляцию, они держат температуру в разы лучше термосов. Потому включение и выключение бойлера ничего не даст.

Однако есть несколько случаев, когда отключение бойлера все же может сэкономить электроэнергию:

Если бойлер используют нерегулярно, например, только при перебоях с горячим водоснабжением.

Если вы едете в отпуск или командировку, по выходным выезжаете на дачу.

В этих случаях отключение бойлера поможет избежать бесполезного расхода электроэнергии на нагрев воды, которая не будет использоваться.

Если вы пользуетесь бойлером регулярно, то выключение его из розетки не даст никакой экономии. Напротив, это может даже привести к ее увеличению, поскольку утром придется нагревать всю остывшую за ночь воду.

Напомним, мы уже писали, как согреться, если нет отопления.

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