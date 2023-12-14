Вымершее морское чудовище внезапно нашли в Англии во время прогулки по пляжу (фото)

В Англии на пляже нашли наиболее полное окаменение гигантского морского чудовища, которое жило около 150 миллионов лет назад. Она обнаружена случайно – во время случайной прогулки по пляжу.

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Это был череп плиозавра, хищной морской рептилии, жившей в океане. Человек, нашедший останки существа, оказался энтузиастом окаменелостей, пишет Newsweek.

Окаменелость была найдена на берегу моря и была покрыта слоем глины и песка. Она была так хорошо сохранена, что даже сохранила некоторые из мягких тканей черепа.

Побережье Юрского периода в графстве Дорсет, Англия, известно своими многими окаменелостью, но недавнее открытие может быть одним из важнейших.

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"В апреле 2022 года энтузиаст окаменелостей нашел череп плиозавра, хищной морской рептилии, жившей около 150 миллионов лет назад. Череп имеет длину около шести с половиной футов и является одним из самых полных экземпляров такого типа, когда-либо обнаруженных", — издания.

Плиозавры жили между 220 и 70 миллионами лет назад, и они не являлись динозаврами, хотя имели схожие характеристики. Они были одними из самых высоких хищников в морях своего времени и могли достигать длины до 15 метров.

Череп, найденный в Дорсете, относится к виду, известному как плезиозавр-ихтиозавр. Он имеет массивный череп со 130 острыми, как бритва, зубами. Эти зубы были идеально подходящими для убийства рыбы и других морских животных.

Палеонтологи считают, что это открытие поможет им лучше понять эволюцию плиозавров и их роль в морских экосистемах Юрского периода.

"Это фантастическое новое открытие и, несомненно, одна из самых впечатляющих британских ископаемых рептилий, обнаруженных за последние годы", – сказал Стивен Брусатт, профессор палеонтологии и эволюции в Эдинбургском университете.

"Длина черепа и острые зубы указывают на то, что это был подлый хищник в морях. Череп настолько прекрасно сохранился, что я в восторге", — добавил он.

Окаменелость будет выставлена ​​в Музее морской жизни юрского периода Этчеса в деревне Киммеридж в графстве Дорсет.

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