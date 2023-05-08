'Выпускает своих двойников': таролог рассказал, чего больше всего боится Путин

Президент России Владимир Путин держится за жизнь как может. Его состояние, как энергетическое, так физическое и психологическое можно назвать тяжелым.

Об этом UAportal заявил известный украинский мольфар и таролог Макс Гордеев. "По поводу Путина у меня выпадает карта болезни – эта карта очень сильная и называется карта луны. У него сейчас очень тяжелое состояние. На самом деле его поддерживают очень сильно и глобально", – отметил он.

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Таролог добавил, что Путин выпускает своих двойников на люди, а сам находится в бункере и пытается держаться в изоляции от людей. Глава Кремля очень боится, что его кто-то заразит или отравит.

"Состояние сейчас у Путина очень и очень тяжелое. Его жизнь уже очень скоро оборвется. У нас у мольфаров и тарологов есть такое правило: мы никогда не говорим, когда человек умрет или родится. Несмотря на это, я вижу, что очень скоро это произойдет и нам всем ждать осталось не долго. Но наступит вопрос, который следует из этого: "Кто на его место придет?! Не будет ли этот человек еще хуже предшественника…" – подытожил Гордеев.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.