Выращивание томатов: чем подкормить овощи после высадки в грунт

Первые дни после посадки рассады томатов на постоянное место играют ключевую роль в формировании будущего урожая и здоровья растений. В этот период чрезвычайно важно обеспечить растения надлежащей подкормкой, что будет способствовать развитию корневой системы. Особенно это касается высокорослых сортов, которым нужно больше питательных веществ и ухода.

Специалисты отмечают необходимость использования средств для укоренения при пересадке. Если наблюдается слабый рост корней, следует повторно применить стимуляторы. Мощная корневая система в ранней фазе роста обеспечит не только устойчивость к болезням, но и лучшую урожайность в будущем. Об этом пишет pmg.

Опытные огородники, в частности ведущие канал "Наша дача", рекомендуют для первой подкормки использовать кальциевую селитру. Это удобрение содержит 15% азота, что помогает укрепить стебли без стимулирования чрезмерного роста зеленой массы, как это часто случается при применении аммиачной селитры. Кроме азота, кальциевая селитра имеет 26% кальция, который укрепляет клетки растения, улучшает его стойкость к стрессовым условиям и повышает способность усваивать другие питательные вещества, в частности азот и калий.

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Для приготовления раствора следует растворить одну столовую ложку (около 12 г) кальциевой селитры в 12 литрах воды. Перед внесением удобрения каждое растение нужно полить обычной водой (приблизительно литром), а затем добавить еще пол литра приготовленного раствора. Такой подход обеспечивает мягкую, но эффективную подпитку, необходимую для стартового развития томатов.

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