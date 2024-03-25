Высадите эти растения в саду и забудьте о грызунах: список

Существуют различные методы отпугивания грызунов со двора и огорода. В частности, некоторые растения могут помочь в этом вопросе.

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Это простой и экологически безопасный способ отпугнуть грызунов от двора и своего рода – определенные растения. Как отметили специалисты по santeplusmag, существует четыре эффективных растения, которые станут вашим надежным союзником в борьбе с крысами.

Садовая рута: Это растение славится своим сильным ароматом, чрезвычайно неприятным для крыс. Ее достаточно разместить в определенных местах дома, а ее аромат сам заставит грызунов избегать этой территории.

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Мята перечная: Кроме того, что мята перечная придаст нотки свежести вашему дому, она также отпугивает грызунов. Простое в уходе, это растение станет надежным защитником вашего пространства.

Нарцисс трубчатый: Красивые цветы нарцисса трубчатого не только сделают ваш дом более привлекательным, но и отпугивают крыс. Посаженные в соответствии с требованиями они станут невидимым барьером для грызунов.

Рицина: Это растение известно своей способностью отпугивать грызунов. Ее используют как природное средство для борьбы с крысами. Для этого достаточно создать раствор из побегов касторки и опрыскать участки, которые атакуют грызуны.

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