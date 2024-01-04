Выводит новый уровень: Какой продукт идеально дополняет салаты с пекинской капустой

Салат из пекинской капусты – это универсальное блюдо, подходящее для любого случая. Его можно приготовить с разными ингредиентами, но одним из самых вкусных вариантов является салат из пекинской капусты, ветчины и сухариков.

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Для салата можно использовать любую ветчину по своему вкусу, пишет politeka.net. Если вы хотите, чтобы салат был более пикантным, можете добавить в него немного молотого перца или паприки. Сухари можно использовать любые, но лучше подойдут сухарики со вкусом бекона или овощей.

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Ингредиенты:

Пекинская капуста – 1 голова

Ветчина – 200 г

Томат – 2 шт.

Сыр твердый – 50 г

Чеснок – 2 зубчика

Майонез – 2 ст. л.

Сухари – 100 г

Приготовление:

Пекинскую капусту нарезаем тонкой соломкой. Ветчину нарезаем кусочками среднего размера. Томат нарезаем кубиками. Сыр натираем на мелкой терке. Чеснок мелко нарезаем или пропускаем через пресс. В миске смешиваем капусту, ветчину, томат, творог и чеснок. Заправляем салат майонезом и перемешиваем. Посыпаем салат сухариками.

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