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Выводит новый уровень: Какой продукт идеально дополняет салаты с пекинской капустой

Игорь Романько

Что добавить в салат из пекинской капусты, чтобы он стал гораздо вкуснее

Салат из пекинской капусты – это универсальное блюдо, подходящее для любого случая. Его можно приготовить с разными ингредиентами, но одним из самых вкусных вариантов является салат из пекинской капусты, ветчины и сухариков.

Для салата можно использовать любую ветчину по своему вкусу, пишет politeka.net. Если вы хотите, чтобы салат был более пикантным, можете добавить в него немного молотого перца или паприки. Сухари можно использовать любые, но лучше подойдут сухарики со вкусом бекона или овощей.

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Ингредиенты:

  • Пекинская капуста – 1 голова
  • Ветчина – 200 г
  • Томат – 2 шт.
  • Сыр твердый – 50 г
  • Чеснок – 2 зубчика
  • Майонез – 2 ст. л.
  • Сухари – 100 г

Приготовление:

  1. Пекинскую капусту нарезаем тонкой соломкой.
  2. Ветчину нарезаем кусочками среднего размера.
  3. Томат нарезаем кубиками.
  4. Сыр натираем на мелкой терке.
  5. Чеснок мелко нарезаем или пропускаем через пресс.
  6. В миске смешиваем капусту, ветчину, томат, творог и чеснок.
  7. Заправляем салат майонезом и перемешиваем.
  8. Посыпаем салат сухариками.

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