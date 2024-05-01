Выводит токсины из организма и снимает воспаление: почему следует включить в свой рацион чай с пшеном.
Чай с пшеном – это не просто традиционный напиток казахов, это настоящий источник здоровья и красоты. Богат витаминами и микроэлементами, он способен творить чудеса с организмом, о чем, к сожалению, знают не все. Чай с пшеном помогает вывести из организма токсины и лишнюю жидкость, снимая отеки и воспаления.
Благодаря высокому содержанию витаминов и минералов, чай с пшеном стимулирует работу иммунной системы, делая организм более устойчивым к инфекциям. Содержащиеся в пшене витамины группы B благоприятно влияют на состояние кожи, делая ее более упругой и эластичной, а волосы и ногти – крепкими и блестящими. Об этом пишет ТСН.
Какими еще полезными свойствами обладает чай с пшеном:
- Улучшение метаболизма: Чай с пшеном нормализует обмен веществ, способствуя похудению и общему оздоровлению организма.
- Укрепление костей: Благодаря высокому содержанию фосфора, чай с пшеном делает кости более крепкими, снижая риск переломов и других заболеваний костной системы.
- Улучшение кровообращения и нормализация давления: Чай с пшеном расширяет сосуды, улучшает кровообращение и нормализует АД.
- Ранозаживляющие свойства: Чай с пшеном способствует быстрому заживлению ран и порезов, а также улучшает работу желудочно-кишечного тракта.
- Снижение уровня сахара в крови Чай с пшеном помогает регулировать уровень сахара в крови, что делает его ценным продуктом для людей с диабетом.
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Секреты приготовления:
- Обжарка пшена: Перед добавлением пшено в чай нужно предварительно обжарить на сухой сковороде до золотистого цвета.
- Соотношение: На одну чашку воды возьмите 1 чайную ложку обжаренного пшена и 1 чайную ложку гранулированного чая.
- Заваривание: Залейте смесь крутым кипятком, дайте настояться 5-7 минут. Не передерживайте, чтобы чай не стал слишком терпким.
Напомним, мы уже писали, почему чай нельзя не всем пить.
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