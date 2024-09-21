Вызывает чувство неполноценности: психолог объяснил, почему люди боятся критики

Страх перед критикой является обычным явлением, затрагивающим многие люди. Критика часто ассоциируется с негативной оценкой, что подчеркивает наши недостатки и вызывает чувство неполноценности, даже если цель помочь.

Психолог Леон Зельцер объясняет, что этот страх возникает по нескольким причинам, которые могут усугублять тревогу и дискомфорт во взаимоотношениях. Одной из главных причин является угроза чувству безопасности.

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В отношениях, как личных, так и профессиональных, критика может противоречить нашему представлению о себе и создавать чувство опасности. Кроме того, она часто влияет на наше чувство собственной ценности, особенно если мы не уверены в себе. Это может возвращать нас к детским переживаниям, когда родительская критика воспринималась как неприятие.

Критика также провоцирует негативные эмоции, такие как оскорбление или унижение, а иногда и ответную агрессию. Защищаясь от нее, мы рискуем упустить возможность для самосовершенствования. Кроме того, жизнь в конкурентном обществе делает нас чувствительными к оценке наших достижений, и если они не отвечают ожиданиям, это усиливает сомнения в собственных возможностях.

Чтобы эффективно справляться с критикой, важно научиться самоуспокоению и поддерживать себя в сложных ситуациях. Следует искать внутренние ресурсы для признания своих достижений, даже если они не получают внешнего одобрения. Также необходимо практиковать самопроверку, проявляя к себе сочувствие и не сравнивая себя с другими.

Укрепляя уверенность в себе и принимая свои недостатки, мы можем легче воспринимать критику и использовать ее для своего развития. Такое осознание поможет нам лучше понимать себя и не позволять критике снижать нашу самооценку.

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