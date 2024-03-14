Вызывают вздутие и боли в животе: какие фрукты категорически нельзя давать собакам

Для многих владельцев животных не удивительно, когда их четырехлапые друзья проявляют восхищение фруктами, такими как арбузы, виноград или даже черешни. Такая тяга к потреблению фруктов среди собак довольно распространенным явлением.

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Рассмотрим подробнее, можно ли собакам есть фрукты. К этому вопросу нужно подойти всерьез, ведь некоторые фрукты категорически нельзя собакам. Об этом пишет Schuba.

Нет ничего необычного в том, что собака любит фрукты. Собака может привлекать содержащийся в них сахар (фруктоза), а также аромат и текстура. Кроме того, фрукты являются источником воды, витаминов, минералов и антиоксидантов, поэтому ваш питомец, проглатывая кусочек арбуза или клубники, просто "принимает витаминку". Однако не все фрукты полезны для четырехлапых.

Арбузы

Что касается арбузов, можно сказать, что они вполне безопасны. Вы можете угостить свою собаку кусочком этого фрукта, при условии, что собачка не страдает диабетом, избыточным весом или чувствительностью к сахару, ведь в арбузах его много.

Поскольку арбуз на 92% состоит из воды, он полезен для гидратации, особенно в жаркие летние дни. Он содержит также витамины А, В-6, С и калий.

Однако арбузной кожуры собакам нельзя. Она может вызвать проблемы с пищеварением.

Помните также о дозировке собачьего лакомства. Даже здоровые лакомства должны составлять не более 10% от общего рациона вашей собаки.

Клубника

Ситуация с клубникой примерно такая же, как и с арбузами. Небольшие порции этих ягод полезны для вашей собачки.

Клубника содержит витамины С, В-1, B-6, К, магний, фолиевую кислоту, клетчатку, йод, калий и омега-3. Однако животное скорее получит эти вещества из сбалансированного корма (натурального или промыслового), чем из нескольких разрешенных ему ягод клубники.

Клубника также имеет высокое содержание сахара, поэтому не давайте их животным с диабетом или избыточным весом.

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Ананасы

Некоторые собачки любят выпрашивать кусочки ананаса, как только почувствуют его аромат. Безопасный ли он для собак? Да, но только в очень малых порциях.

Если возникает выбор, угостить четырехлапого кусочком ананаса или кусочком сосиски, выбирайте ананас.

Все сказанное об арбузах и клубниках касается и ананасов: они содержат много питательных веществ, но также много сахара, поэтому помните о противопоказаниях. И не давайте его слишком много, потому что это может спровоцировать расстройство желудка.

Напомним, мы уже писали, нужно ли запрещать собаке есть траву.

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