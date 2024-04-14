Wash-and-Go: стилисты посоветовали универсальную прическу для девушек и женщин

Wash-and-Go – этот тренд в последнее время набирает все большую популярность, ведь он предлагает простой и быстрый способ получить красивую и стильную прическу. Это простая прическа, которая предполагает мытье волос и сушки их на воздухе без укладки феном.

Это идеальный вариант для тех, кто хочет сэкономить время и силы, но при этом иметь хорошие волосы, пишет издание Real Simple.

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Кому подходит Wash-and-Go:

Специалисты отмечают, что Wash-and-Go лучше всего подходит для людей с волнистыми или вьющимися волосами. Однако обладательницы прямых волос также могут попробовать этот стиль, если у них есть подходящая стрижка.

Как сделать Wash-and-Go?

Прежде чем начать, убедитесь, что ваши волосы подстрижены в соответствии с вашей природной текстурой. Это поможет ему лучше лечь и подчеркнет красоту ваших локонов. Затем вымойте волосы шампунем и кондиционером, подходящими для вашего типа волос. Слегка промокните волосы полотенцем из микрофибры, чтобы удалить из него как можно больше воды. Используйте несмываемый увлажняющий крем, а также средство для завивки локонов (мусс, гель или крем), которое поможет подчеркнуть ваши волны и локоны.

С помощью рук или расчески с широкими зубцами быстро направьте волосы туда, куда вы хотите, чтобы они легли. Не трогайте волосы и просто дайте им высохнуть самостоятельно.

Как оживить Wash-and-Go на следующий день

Вам понадобится либо снова вымыть волосы, либо смочить распылителем, или мокрыми ладонями, чтобы они снова стали влажными. Сухой шампунь поможет вам освежить корни волос и избавиться от излишков жира, не моя их.

Wash-and-Go можно делать так часто, как вам хочется. Однако важно не мыть волосы слишком часто, чтобы не пересушить их.

Wash-and-Go – это очень быстрый и простой стиль, который можно сделать в считанные минуты. Вам не нужно тратить время на сушку волос феном или укладку. Сушка на воздухе более щадящая для волос, чем сушка феном.

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