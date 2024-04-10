'Я для него все': повод для гордости или предвестник проблем в семье?

Хочу сегодня поговорить на очень распространённую тему, когда женщина становиться мужчине "ВСЕМ". Любимой, женой, мамой, боевым товарищем, а так же психотерапевтом, жилеткой, грушей для битья". И многие женщины действительно мечтают об этом и когда получают, то с гордостью говорят: "Я для него все".

И вроде бы, что тут плохого. Женщина закрывает все потребности мужчины. Ему никто не нужен Только есть одно НО. Она закрывает ему действительно все потребности, даже те, в которых нет ее ответственности как женщины в паре. Женщина не должна становиться матерью и психотерапевтом иначе происходит подмена ролей. И через несколько лет, женщина начинает выгорать, а для мужчины это становится нормой и теряется ее истинная роль в отношениях, пропадает сексуальное желание, либо сводится до минимуму, поскольку устаёт она, у неё нет ресурса на себя достаточного, а мужчина, окрепнув, перестаёт нуждаться в ней, как в материнской фигуре и как в жилетке, его физически может меньше тянуть к ней.

Для чего это женщине? Поскольку в этом есть ее личная неосознаваемая потребность быть нужной, поэтому она ее насыщает таким способом.

А мужчине? В нашем обществе уязвимость считают слабостью. Мужчина не может выговариваться друзьям о своих чувствах, в большинстве случаев. "Мужики же не танцуют и не плачут". А больше негде. К психотерапевту стыдно ходить, я что, сам не справлюсь. Копится и удерживается очень много чувств внутри. И если мужчина встречает эмпатичную женщину с потребностью быть нужной, то они оба получают, то в чем нуждаются.

Но позже это становится чревато, как я уже писала выше.

В паре, женщина должна оставаться женщиной. Конечно же тёплой, поддерживающей, любящей, но не гиперопекающей матерью. В этом есть тонкая грань. А мужчина может делиться своими переживаниями, но не сливать все как в пропасть на женщину, ожидая, что она будет только утешать и нянчить. Оба должны понимать свои роли в паре, как в партнёрстве и за них брать ответственности.