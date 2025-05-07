Ягоды будут большими и сладкими: чем подкормить голубику

Выращивание голубики стремительно набирает популярность среди украинских садоводов — не только благодаря вкусу ягод, но и их высокой питательной ценности. Однако мало кто знает, что именно май является решающим месяцем для подкормки этих кустов. Если упустить этот момент, урожай может оказаться скудным или совсем исчезнуть. Рассказываем, как правильно подкармливать голубику весной, чтобы получить обильный урожай.

В мае голубика особенно нуждается в азоте и кислой среде. Один из лучших натуральных вариантов подкормки – это кофейная гуща. Она подкисляет почву и обогащает ее питательными веществами, в частности, азотом, что способствует росту крупных и сладких ягод. Использовать кофейную гущу можно как в сухом виде, просто втирая ее в землю у кустов, так и в виде настоя: достаточно залить ее кипятком, настоять сутки, разбавить водой и поливать голубику дважды в месяц.

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В начале лета следует провести еще одну подкормку с помощью минеральных удобрений – сульфата калия, сульфата магния и мочевины. Они способствуют образованию крупных сочных ягод, особенно если применять их после дождя или утром/вечером согласно инструкции.

В то же время важно знать, какие удобрения категорически не подходят для голубики. Растение не переносит щелочной среды, поэтому удобрения, которые раскисляют почву, могут нанести ей вред. В частности, не следует использовать древесный пепел, навоз, перегной или птичий помет — они изменяют кислотность почвы, что может привести к болезням и потере урожая.

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