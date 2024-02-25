Ягоды будут огромны: чем подкармливать вишню весной

Доломитовую муку можно рассыпать прямо на снег – во время таяния питательные вещества быстрее попадут в корни.

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Чтобы получить большой урожай сладких вишен, важно также сражаться с вредителями. Об этом пишет ТСН.

Особо опасна вишневая муха, способная полностью уничтожить урожай. Для профилактики рекомендуют весной, до цветения, опрыскивать деревья отваром из лука с добавлением водки и жидкого мыла.

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Это поможет отпугнуть насекомых.

Итак, чтобы собрать действительно большой урожай сладкой вишни, следует весной подкормить деревья доломитовой мукой и провести профилактическое опрыскивание от вредителей. Тогда можно рассчитывать на хорошее плодоношение и вкусные вишни.

Напомним, мы уже писали, чем подкормить рассаду перцев и помидоров.

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