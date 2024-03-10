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Ягоды будут огромны: как и когда подкармливать вишни весной

Игорь Романько

Когда и как удобрять вишневые деревья в марте

Вишня – любимая ягода украинцев, ведь она вкусная и свежая, и в консервации, и во многих блюдах. Чтобы получить обильный урожай сочных и крупных плодов, важно правильно подкормить вишню весной.

Следуя этим простым советам с сайта dim.novyny.live, вы сможете обеспечить свою вишню всеми необходимыми питательными веществами и получить обильный урожай сладких и сочных ягод.

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Когда подкармливать вишню?

  • Лучшее время – конец марта или начало апреля, когда дерево уже ожило и начинает расти.
  • Старые деревья лучше удобрять перед началом активного роста, в конце февраля – начале марта.

Чем подкармливать вишню?

Молодые саженцы (до 3 лет):

  • Компост
  • Навоз
  • Органические смеси

Взрослая вишня (старше 7 лет):

  • Органические удобрения
  • Аммиачная селитра
  • 3% бордоская жидкость (до распускания почек):
    • Медный купорос – 300 г
    • Негашеная известь - 300 г
    • Вода – 10 л

Старые деревья (старше 7 лет):

  • Комплексное удобрение с кальцием, магнием или серой:
    • Нитроаммофоска
    • Аммофоска
    • Азофоско
  • Органика:
    • Компост
    • Перепревший навоз
    • Опилки
  • Минеральные удобрения:
    • Мочевина
    • Аммиачная селитра
    • Калийная соль
    • Суперфосфат

Помните:

  • Удобрения вносят во влажную почву.
  • После подкормки почву рекомендуется замульчировать.
  • Не переборщите с удобрениями, следуйте инструкциям.

Напомним, мы уже писали, чем подкормить рассаду перцев и помидоров.

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