Ягоды будут огромны: как и когда подкармливать вишни весной

Вишня – любимая ягода украинцев, ведь она вкусная и свежая, и в консервации, и во многих блюдах. Чтобы получить обильный урожай сочных и крупных плодов, важно правильно подкормить вишню весной.

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Следуя этим простым советам с сайта dim.novyny.live, вы сможете обеспечить свою вишню всеми необходимыми питательными веществами и получить обильный урожай сладких и сочных ягод.

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Когда подкармливать вишню?

Лучшее время – конец марта или начало апреля, когда дерево уже ожило и начинает расти.

Старые деревья лучше удобрять перед началом активного роста, в конце февраля – начале марта.

Чем подкармливать вишню?

Молодые саженцы (до 3 лет):

Компост

Навоз

Органические смеси

Взрослая вишня (старше 7 лет):

Органические удобрения

Аммиачная селитра

3% бордоская жидкость (до распускания почек): Медный купорос – 300 г Негашеная известь - 300 г Вода – 10 л



Старые деревья (старше 7 лет):

Комплексное удобрение с кальцием, магнием или серой: Нитроаммофоска Аммофоска Азофоско



Органика: Компост Перепревший навоз Опилки

Минеральные удобрения: Мочевина Аммиачная селитра Калийная соль Суперфосфат



Помните:

Удобрения вносят во влажную почву.

После подкормки почву рекомендуется замульчировать.

Не переборщите с удобрениями, следуйте инструкциям.

Напомним, мы уже писали, чем подкормить рассаду перцев и помидоров.

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